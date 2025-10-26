Okan Buruk'tan bir rekor daha
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçıyla sarı-kırmızılılarla Trendyol Süper Lig'de 120. maçına çıktı ve 100. galibiyetini kazandı. Okan Buruk, 100 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu.
- Okan Buruk, Galatasaray ile Süper Lig'de 120. maçında 100. galibiyetini elde etti.
- Okan Buruk, Süper Lig'de 100 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu.
- Okan Buruk'un Galatasaray ile Süper Lig'de 7 mağlubiyet ve 13 beraberlik aldı.
- Okan Buruk, Galatasaray ile 3 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.
- Okan Buruk, Galatasaray ile 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılırken, Teknik Direktör Okan Buruk önemli bir başarıyı daha kazandı.
100. GALİBİYETE EN HIZLI ULAŞAN İSİM
2022 yılında takımın başına geçen Buruk, Göztepe müsabakasıyla sarı-kırmızılılarla Süper Lig'de 120. maçını oynadı ve 100. galibiyetini elde etti. Okan Buruk, 100 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu. Başarılı teknik adam geride kalan karşılaşmalarda 7 mağlubiyet alırken, 13 kez de berabere kaldı.
4 KUPA KAZANDI
52 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray ile Süper Lig'de 3 şampiyonluk yaşarken, 1'er de Ziraat Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa'yı kazandı.