Okan Buruk'tan bir rekor daha

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılırken, Teknik Direktör Okan Buruk önemli bir başarıyı daha kazandı.

100. GALİBİYETE EN HIZLI ULAŞAN İSİM

2022 yılında takımın başına geçen Buruk, Göztepe müsabakasıyla sarı-kırmızılılarla Süper Lig'de 120. maçını oynadı ve 100. galibiyetini elde etti. Okan Buruk, 100 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu. Başarılı teknik adam geride kalan karşılaşmalarda 7 mağlubiyet alırken, 13 kez de berabere kaldı.

4 KUPA KAZANDI

52 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray ile Süper Lig'de 3 şampiyonluk yaşarken, 1'er de Ziraat Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa'yı kazandı.