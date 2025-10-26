Haberler

Okan Buruk'tan bir rekor daha

Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçıyla sarı-kırmızılılarla Trendyol Süper Lig'de 120. maçına çıktı ve 100. galibiyetini kazandı. Okan Buruk, 100 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu.

  • Okan Buruk, Galatasaray ile Süper Lig'de 120. maçında 100. galibiyetini elde etti.
  • Okan Buruk, Süper Lig'de 100 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu.
  • Okan Buruk'un Galatasaray ile Süper Lig'de 7 mağlubiyet ve 13 beraberlik aldı.
  • Okan Buruk, Galatasaray ile 3 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.
  • Okan Buruk, Galatasaray ile 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılırken, Teknik Direktör Okan Buruk önemli bir başarıyı daha kazandı.

100. GALİBİYETE EN HIZLI ULAŞAN İSİM

2022 yılında takımın başına geçen Buruk, Göztepe müsabakasıyla sarı-kırmızılılarla Süper Lig'de 120. maçını oynadı ve 100. galibiyetini elde etti. Okan Buruk, 100 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu. Başarılı teknik adam geride kalan karşılaşmalarda 7 mağlubiyet alırken, 13 kez de berabere kaldı.

4 KUPA KAZANDI

52 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray ile Süper Lig'de 3 şampiyonluk yaşarken, 1'er de Ziraat Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa'yı kazandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBandorma:

hakemler sağolsun diyoruz :(

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

jimnastik e karşı ciddi oynamıyor, bu yüzden sevmiyorum bunu. Ayrıca o başarı kadronun başarısı bence, senin değil. Gözümüze ancak feneve karşı oynadığı oyunu jimnastik e karşı da oynadığında girebilir. Yoksa kovulmalıdır ;)

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Tebrikler oncelikle yonetime, sonra okan'a, bende bu takimin basina gecsem bende rekorlar kirardim. Diğerleriiii, tebrik etmek zor degil, kismancligi birakin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
