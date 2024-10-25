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Okan Buruk Apandisit Patlaması Nedeniyle Ameliyata Alındı

Okan Buruk Apandisit Patlaması Nedeniyle Ameliyata Alındı
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, apandisit patlaması nedeniyle hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Okan Buruk, apandisit patlaması nedeniyle ameliyata alındı

Serhan TÜRK - İSTANBUL, - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, apandisit patlaması nedeniyle ameliyata alındı.

Bugün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan teknik adamın, yapılan kontrollerinde apandisitinin patladığı belirlendi. Okan Buruk'un ameliyata alındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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