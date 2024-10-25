Okan Buruk Apandisit Patlaması Nedeniyle Ameliyata Alındı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, apandisit patlaması nedeniyle hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.
Okan Buruk, apandisit patlaması nedeniyle ameliyata alındı
Serhan TÜRK - İSTANBUL, - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, apandisit patlaması nedeniyle ameliyata alındı.
Bugün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan teknik adamın, yapılan kontrollerinde apandisitinin patladığı belirlendi. Okan Buruk'un ameliyata alındığı öğrenildi.