Üye Girişi
Haberler
Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek

"Aksi halde cehenneme dönecek"

 ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi

Esad'ın suçladığı ülkeden yanıt var! Kısacık açıklamada mesaj çok net

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" açıklaması! Çözümün ne olduğunu açık açık söyledi
Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum

'Öcalan'ın serbest kalacağını düşünüyorum'

Oğuz Aydın, Fenerbahçe'nin Golcüsü Olmaya Devam Ediyor

Oğuz Aydın, Fenerbahçe'nin Golcüsü Olmaya Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Oğuz Aydın, Süper Lig'deki son iki maçta 11'de yer alarak 3 gol attı. Gaziantep FK ile oynanan maçta da takımının ilk golünü kaydeden Oğuz, formunu sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Oğuz Aydın, Süper Lig'de üst üste 2 maçta 11'de başlarken bu karşılaşmalarda fileleri havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile sahasında karşılaşırken sarı-lacivertlilerin ilk golü Oğuz Aydın'dan geldi. Müsabakanın 3. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin pasında ceza sahasında fileleri havalandıran Oğuz, ligde 3. golüne imza attı.

Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında ilk kez 11'de şans bulan 24 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 1 asistle tamamladığı maçın ardından bugün de 11'de görev aldı. Oğuz, kırmızı-siyahlılara karşı da gol sevinci yaşadı. Ligde bu sezon 4 maçta forma giyen Oğuz, bugün 90 dakika sahada kaldı.

Jose Mourinho'nun hücumun sol kanadında başlattığı Oğuz, maçın 2. yarısını sağ kanatta tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Dikkatli izleyiciler kim olduğunu hemen fark etti
img

Berke'den "8 kere su içti" diyen Okan Buruk'a beklenmeyen yanıt
img

İstismar şüphelisi felaketin yaşandığı eve böyle gitmiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 3 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Aralık Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kayseri'de fırında yakılan çocuk kim, öldü mü, yaşıyor mu? Derin Futbol ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Abdurrahman Mustafa kimdir? Survivor 2025 ne zaman başlayacak, kimler yarışacak? Manisa elektrik kesintisi! 3-4 Aralık Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 3-4 Aralık Pendik, Ümraniye, Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.