Ogün Temizkanoğlu, Stefan Kuntz'un bir cümlesiyle çılgına döndü: Ne demek bu?

A Milli Takım'ın Hırvatistan'a 2-0 mağlup olduğu mücadeleyi yorumcu Ogün Temizkanoğlu değerlendirdi. Alman hocanın "Favori değiliz" ifadesini sert dille eleştiren Temizkanoğlu, "Milli takım teknik direktörüsün ve favori değiliz diyorsun. Ne demek bu?" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım ile Hırvatistan, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında Bursa'da karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, mücadeleyi 2-0 kaybederken TRT Spor'da yorumcu Ogün Temizkanoğlu, teknik direktör Kuntz'u sert sözlerle eleştirdi.

"NE DEMEKTİR BU?"

Stefan Kuntz'un A Milli Takım'ı favori görmemesine tepki gösteren Temizkanoğlu, "Milli takım teknik direktörüsün ve favori değiliz diyorsun. Ne demek bu? İlk 20 dakikada 2-0 öne geçip içeri girmiş olsak ne olacaktı sürpriz mi olacaktı yani. Benim için olmayacaktı." ifadelerini kullandı.

Ogün Temizkanoğlu'nun yaptığı açıklamalar şöyle:

"ÇOK GERİ GİTMİŞ BİR TAKIM GÖRÜYORUZ"

"Kuntz çok sempatik bir insan, Türk insanını da çok seviyor ama bu akşamdan sonra kendisine teşekkür etmek gerekiyor. Özellikle Portekiz maçından sonra çok daha oyun gücü yüksek bir takım beklerken çok geri gitmiş bir takım görüyoruz.

"BİZİM DİLİMİZİ KONUŞAN BİR HOCANIN GELMESİ GEREKİYOR"

Ben de artık ahlar vahlar istemiyorum. Ben mücadele görmek istiyorum, kırılgan olmayan bir takım istiyorum. Bir gol yiyoruz tamamen kırılıyoruz bu olmamasılazım. Hedefi olmayan bir hoca takımı nasıl ikna edecek onu bilmiyorum. Bizim milli takımımıza bizim dilimizi konuşan bir teknik adamın gelmesi gerektiğini düşünüyorum."