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MXGP Türkiye'de şampiyonluk heyecanı: Ogün Baysan'dan kritik açıklamalar

MXGP Türkiye'de şampiyonluk heyecanı: Ogün Baysan'dan kritik açıklamalar
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Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, Afyonkarahisar'daki MXGP Türkiye yarışlarında heyecanın zirvede olduğunu belirtti. Francisco Garcia'nın burada şampiyonluğunu ilan edebileceğini, diğer pilotların da bu başarıyı engellemek için ellerinden geleni yapacağını ifade etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen MXGP Türkiye yarışlarında heyecanın dorukta olduğunu ifade ederek, "MXGP adına Afyonkarahisar'da gerçekten çok önemli bir gün" dedi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, MXGP Türkiye yarışları için akşam pistin tekrar elden geçirildiğini belirterek, "Çünkü bugün özellikle en önemli GP klasmanında bugün büyük ihtimalle kazananlar belli olacak. Francisco Garcia, Afyonkarahisar'da şampiyonluğunu ilan edecek. Bundan sonraki yarışlara da katılırsa sembolik olarak temsilen takımına katılacak. Bugün Afyonkarahisar'da gerçekten çok önemli bir gün. Bütün pilotlar çok heyecanlı. Bu nerdeyse yüzde 100 bağlanmış bir başarıyı engellemek için arkasındaki 2. ve 3. puana sahip pilotlar ellerinden geleni yapacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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