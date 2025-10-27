Haberler

Öğrencilere Yönelik Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

Öğrencilere Yönelik Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İnegöl İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği, 'Sanata ve spora evet, uyuşturucuya hayır' temalı masa tenisi turnuvasında 33 öğrenci mücadele etti. Turnuvada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İnegöl İlçe Başkanlığı ile Karadeniz Güven Spor işbirliğinde, öğrencilere yönelik masa tenisi turnuvası düzenlendi.

İnegöl Belediye spor Salonu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programları kapsamında gerçekleştirilen turnuva, "Sanata ve spora evet, uyuşturucuya hayır" temasıyla gerçekleştirildi. 33 öğrencinin katıldığı organizasyonda 41 farklı müsabaka oynandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu hakemleri tarafından yönetilen turnuvada birinci olan Gökhan Açıl 5 bin, ikinci Yağız Akbulut 2 bin 500, üçüncü Berat Demirci ise 1250 lira ile ödüllendirildi.

Burada konuşan İnegöl Ülkü Ocakları Başkanı Alperen İşçi, tek hedeflerinin, gençlere ve çocuklara yönelik etkili çalışmalarla sosyal faaliyetler yapmak olduğunu kaydetti.

Tabiatın boşluk kabul etmediğini vurgulayan İşçi, "Bizlerin dolduramadığı boşluğu maalesef kötü niyetli kişiler doldurmaya çalışmaktadır. Bu nedenle sanat ve spor alanlarında son derece koordineli çalışmalar yaparak, spor kulüplerimizle iş birliği içinde faaliyetler planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karadeniz Güven Spor Kulübü Başkanı Sercan Kont da turnuvaya katılımın yüksek olduğunu belirterek, şunları bildirdi:

"Spor sadece futboldan ibaret değildir. Kulüp olarak her branşta çalışmalar yürütmeye gayret ediyoruz. Öğrencilerimiz ve gençlerimiz spora ve sanata yönlendirildiğinde, kötü niyetli insanların hedeflerinden uzak kalacaklardır çünkü tek hedefimiz, Türk milletinin geleceği olarak gördüğümüz genç kardeşlerimizin kötülüklerden uzak durmasıdır."

İnegöl Ülkü Ocakları Spordan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Sadullah Kaldırım ise hedeflerinin, tüm branşlarda gençleri test ederek ilgi alanlarına göre yönlendirmek olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Spor
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

İnfial yaratan görüntü! Adliyeyi karıştıran kişi bakın kim çıktı
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.