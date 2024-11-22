Öğrencilere Bisiklet Eğitimi ve Yetenek Taraması
Erzurum'da EYS Bisiklet Antrenörü Ömer Faruk Demir, okullarda yetenekli çocukları tespit etmek amacıyla bisiklet branşında yetenek taraması gerçekleştirdi. İlk olarak Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu'nda uygulanan projede, öğrencilere güvenli bisiklet sürüş eğitimi de verildi.
Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde görev yapan EYS Bisiklet Antrenörü Ömer Faruk Demir, okullarda yetenekli çocukları tespit etmek için bisiklet branşında 'Yetenek taraması' yapıyor.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde görev yapan EYS Bisiklet Antrenörü Ömer Faruk Demir, okullarda yetenekli çocukları tespit etmek için bisiklet branşında 'Yetenek taraması' yapıyor. Demir'in bu bağlamda ilk durağı Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu ile Atatürk Ortaokulu oldu. Yetenek taramasıyla geleceğin milli bisikletçilerini keşfetmek için kolları sıvayan Antrenör Ömer Faruk Demir, bir yandan da öğrencilere güvenli bisiklet eğitimi veriyor.
EYS Bisiklet Antrenörü Ömer Faruk Demir, ortaokul öğrencilerine güvenli bisiklet sürüş eğitimi verdi. Demir'in yürüttüğü proje oldukça faydalı geçti. - ERZURUM
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