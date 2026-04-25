Öğrencilerden şampiyonu ziyaret

Şahinkaya Eğitim Kurumları öğrencileri, Bursaspor'un antrenmanında ziyaret ederek şampiyonluklarını kutladı.

Öğrenciler, Bursaspor'un İzmir'de Aliağa FK ile yapacağı ve şampiyonluğunu tescilleyeceği son maçı öncesi Özlüce tesislerinde futbolcularla bir araya geldi. Seva Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Şahinkaya'nın da katıldığı ziyarette öğrenciler, Teknik Direktör Mustafa Er ve futbolculara başarı dileklerini iletti. Futbolcularla kısa sohbetler eden öğrenciler, "Şampiyonluk sana çok yakışıyor, Şahinkaya Hep Seninle" sloganlarıyla son antrenmanın coşkusunu artırdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı