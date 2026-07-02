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Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Afyonkarahisar’da Ücretsiz Kamp

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Afyonkarahisar’da Ücretsiz Kamp
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Ulusal Kamp Dönemi’nin ilk etabında, 16-17 yaş grubundaki 219 kız öğrenci Afyonkarahisar Sultandağı Gençlik Kampı’nda ücretsiz olarak beş gece altı gün sürecek sportif ve kültürel etkinliklere katılıyor. Programda bisiklet, okçuluk, yüzme, paintball gibi aktivitelerin yanı sıra tarihi ve kültürel geziler de yer alıyor. 2026 yılında toplam 23 kamp döneminde 5 bin gencin ağırlanması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Ulusal Kamp Dönemi'nin ilk etabı kapsamında, 16-17 yaş grubundaki kız öğrenciler Afyonkarahisar Sultandağı Gençlik Kampı'nda misafir ediliyor.

Beş gece altı gün sürecek kamp programında gençler, tüm etkinliklerden ücretsiz olarak faydalanacak. Kampa Ankara, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Balıkesir, Çanakkale, Karabük ve Kastamonu illerinden toplam 219 öğrenci, 11 lider katılıyor.

Kamp programında bisiklet sürüşü, paintball, okçuluk, yüzme, yaşam becerileri eğitimi, AFAD çadır eğitimi, tırmanma parkuru, otağ çadırı etkinlikleri, masa tenisi, ebru, hat sanatı, manevi istasyonlar, halk oyunları, akıl ve zeka oyunları, doğa yürüyüşü, sinema etkinliği, zipline, basketbol, voleybol, balon futbolu ile çeşitli sportif ve kültürel faaliyetler yer alıyor.

Program çerçevesinde katılımcılar, Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı da bulacak. Bu çerçevede Ayazini Frig Vadisi, İstiklal Tanıtım Merkezi ve Panoraması, Ulu Cami, Afyonkarahisar Müzesi, Şehitlik, tarihi camiler ile Millet Hamamı'na gezi düzenlenecek.

2026 yılı kamp programı çerçevesinde Sultandağı Gençlik Kampı'nda 12'si ulusal olmak üzere toplam 23 kamp dönemi gerçekleştirilecek. Bu dönemlerde yaklaşık 5 bin gencin kamp tesislerinde misafir edilmesi planlanıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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