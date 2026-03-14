Çiftlik Okulları Atletizmde Başarı Elde Etti

2025-2026 sezonu Okul Sporları Puanlı Atletizm müsabakaları küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde tamamlandı.

Yarışmalar sonunda Çiftlik ilçesinden katılan okullar, takım sıralamalarında önemli dereceler elde etti. Ferdi branşlarda dereceye giren sporcuların topladığı puanların belirlediği genel sıralamada Çiftlik Mustafa Kemal Ortaokulu Küçük Erkekler Takımı Niğde il birincisi olurken, Çiftlik Mustafa Kemal Ortaokulu Yıldız Kızlar Takımı da il birinciliğini kazandı. Aynı okulun Yıldız Erkekler Takımı ise il dördüncülüğünü elde etti. Öte yandan Çiftlik Şehit Nurettin Tekin Anadolu Lisesi yarışmaları Niğde il ikincisi olarak tamamladı. Bireysel kategoride de Azatlı Küllüce Ortaokulu öğrencisi Alperen Demirel, 800 metre ve 2000 metre branşlarında baraj derecelerini geçerek grup müsabakalarına katılma hakkı kazandı. Başarılı sporcu, grup yarışmalarında Niğde'yi ve Çiftlik ilçesini temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yavuz'a, antrenör Hacer Ceyhan'a, okul idarecilerine ve beden eğitimi öğretmenlerine teşekkür edilirken, sporcuların başarılarının devamı temenni edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
