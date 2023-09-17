OGM Ormanspor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 87-56 yendi.
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Sinem Tetik Akbayrak, Mehmet Burak Anlatıcı, Safa Halit Çakır
Hatay Büyükşehir Belediyespor : Öykü Canlıel 3, Tolefree 12, Sena Işık 5, Betül Kutlu, Davis 11, Nuran Tutsak, Öykü Taşkın, Elanur Demir, Şara Baş 4, Pardee 21
OGM Ormanspor: Doğa Adıcan 4, Gökşen Fitik 10, Cansu Köksal Öngüner 10, Katanic 14, Dantas 14, Banu Şimşek, Öykü Sena Öktan 2, Ceylin Beyza Altunpa 15, Esra Ural Topuz 13, Sudenaz Bal 5
1. Periyot: 7-26
Devre: 22-46
3. Periyot: 39-70
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 87-56 yendi.
Kaynak: AA / Spor