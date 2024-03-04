Öfkeli amigo tüm takımı çocuk gibi azarladı! Futbolcuların eli ayağına dolaştı

Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Darmstadt 98, sahasında Augsburg'a 6-0 mağlup oldu ve ligin son sırasına demir attı.

AMİGO, TÜM TAKIMI ÇOCUK GİBİ AZARLADI

Yenilgi sonrası çılgına dönen bir Darmstadt 98 amigosu sahaya girerek tüm takımı azarladı. Konuşma sırasında futbolcuların oldukça stresli olduğu görülürken o anlar binlerce kez izlendi.

SON SIRAYA DEMİR ATTILAR

Maçı 6-0 kaybeden Darmstadt 98, 13 puanla son sıraya demir attı. Küme düşme potasında en yakın rakibi Mainz ile arasında 3 puan fark bulunan Darmstadt 98'in Küme düşme play-off sırasında yer alan Köln ile ise arasında 4 puan fark var.