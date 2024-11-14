Of'ta Şehit Hüsnü Uyan Futsal Turnuvası düzenlenecek

Trabzon'un Of ilçesinde Şehit Hüsnü Uyan Futsal Turnuvası organize edilecek.

Of Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Cumhuriyet'in 101. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek turnuvanın kura çekimi, Of Kaymakamlığı Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Grupların belirlendiği programa, Of Kaymakam refiki Muhammet Hatipoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel ve takım temsilcileri katıldı.

Of Kaymakamlığı ve Of Belediyesinin de desteklediği organizasyon 18 Aralık'ta başlayacak. Turnuvaya katılacak 16 takım, 4 grupta mücadele edecek.