Üye Girişi
Haberler

Of'ta Şehit Hüsnü Uyan Futsal Turnuvası düzenlenecek

Of'ta Şehit Hüsnü Uyan Futsal Turnuvası düzenlenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Of ilçesinde Şehit Hüsnü Uyan Futsal Turnuvası organize edilecek.

Trabzon'un Of ilçesinde Şehit Hüsnü Uyan Futsal Turnuvası organize edilecek.

Of Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Cumhuriyet'in 101. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek turnuvanın kura çekimi, Of Kaymakamlığı Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Grupların belirlendiği programa, Of Kaymakam refiki Muhammet Hatipoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel ve takım temsilcileri katıldı.

Of Kaymakamlığı ve Of Belediyesinin de desteklediği organizasyon 18 Aralık'ta başlayacak. Turnuvaya katılacak 16 takım, 4 grupta mücadele edecek.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi

Beştepe'deki Erdoğan-Bahçeli zirvesi sona erdi

 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni

 Kırklareli'nde baltalı vahşet! Karısını vahşice katleden cani koca teslim oldu

Eve giden polis ekipleri korkunç manzara ile karşılaştı
BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi

BBP lideri Mustafa Destici'den 'Kobani' çıkışı

Son Dakika Haberleri

Benin Nijerya CANLI TAKİP - ŞİFRESİZ izle (OSİMHEN MAÇI)! Afrika Uluslar Kupası Elemeleri 15 Kasım Benin Nijerya maçı hangi kanalda, canlı yayın nered S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Uluslar Ligi canlı izle! 14 Kasım Perşembe Uluslar Ligi maçları EXXEN – Spor Smart HD izle! TRT Tabii Spor nasıl canlı izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Spor Smart CANLI izle! (ULUSLAR LİGİ) Spor Smart full hd donmadan ve kesintisiz izle! 14 Kasım Perşembe D Smart Go Spor Smart canlı yayın! EXXEN canlı maç izle! (UEFA ULUSLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 14 Kasım EXXEN spor canlı izle Ermenistan Faroe Adaları CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Ermenistan Faroe Adaları maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir Katar Özbekistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Katar Özbekistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Irak Ürdün CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Irak Ürdün maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 14 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.