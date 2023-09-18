OEDAŞ Çalışanları Frig Ultra Maratonu'na Katıldı

Elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ) çalışanları, kültürel ve doğal güzellikleri bir arada barındıran Frig Vadisi'nde düzenlenen Frig Ultra Maratonu'na katıldı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından biri olan Frig Vadisi'nde düzenlenen Frig Ultra Maratonu'na katıldı. 2013 yılından bu yana düzenlenen maratona geçen yıl 22 çalışanla katılım gösteren OEDAŞ'ta bu yıl maratona ilgi büyük oldu ve 50 çalışan maratonda ter döktü. OEDAŞ çalışanları toplam altı kategoride düzenlenen maratonun 6 ve 12 kilometrelik etaplarına katıldı. Tüm çalışanlar parkurlarını başarıyla tamamlarken, yarışın sonunda birbirlerini tebrik ettiler.

"Bölgede düzenli olarak bakım-onarım çalışmaları yapıyoruz"

Frig Ultra Maratonu'nun bölgenin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "Çalışma arkadaşlarımız her geçen yıl daha geniş bir ekiple bu maratona katılarak hem üç bin yıllık bu muazzam tarihin tanıtımına katkı sağlıyor hem de tarihin ve doğal güzelliklerin içinde spor yapmanın mutluluğunu yaşıyor. OEDAŞ olarak bölge için çalışmalarımız bu tanıtımla sınırlı değil. 2021 yılında 'OEDAŞ tarihi aydınlatıyor' sloganıyla bu bölgeye yatırım yapmış, aydınlatma çalışmalarını gerçekleştirmiştik. Şu anda da bölgede düzenli olarak bakım-onarım çalışmaları yapıyor böylece hem bölge halkının hem de yerli ve yabancı turistlerin Frig Vadisi ziyaretlerini enerjimizle aydınlatıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR