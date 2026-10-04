Odunpazarı, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda LK Zug'a 31-29 yenilerek elendi

Odunpazarı, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda LK Zug'a 31-29 yenilerek elendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanşında Odunpazarı, LK Zug Handball'a 31-29 yenildi. İlk devreyi 19-17 önde bitiren Odunpazarı, ilk maçı 28-23 kaybetmişti ve rövanş sonucuyla organizasyona veda etti.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Odunpazarı, İsviçre'nin LK Zug Handball takımına 31-29 mağlup oldu.
Porsuk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini Odunpazarı 19-17 önde tamamladı.
İkinci yarıda Odunpazarı'na üstünlük sağlayan LK Zug Handball, karşılaşmadan 31-29 galip ayrıldı.
Dün oynanan ilk karşılaşma İsviçre ekibinin 28-23'lük üstünlüğüyle sona ermişti.
Odunpazarı bu sonuçla Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'na veda etti.
Kaynak: AA