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Odunpazarı, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda LK Zug'a 31-29 yenilerek elendi

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Odunpazarı, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda LK Zug'a 31-29 yenilerek elendi
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Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanşında Odunpazarı, LK Zug Handball'a 31-29 yenildi. İlk devreyi 19-17 önde bitiren Odunpazarı, ilk maçı 28-23 kaybetmişti ve rövanş sonucuyla organizasyona veda etti.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Odunpazarı, İsviçre'nin LK Zug Handball takımına 31-29 mağlup oldu.

Porsuk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini Odunpazarı 19-17 önde tamamladı.

İkinci yarıda Odunpazarı'na üstünlük sağlayan LK Zug Handball, karşılaşmadan 31-29 galip ayrıldı.

Dün oynanan ilk karşılaşma İsviçre ekibinin 28-23'lük üstünlüğüyle sona ermişti.

Odunpazarı bu sonuçla Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'na veda etti.

Kaynak: AA
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