2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda biatlon kadınlar 12,5 kilometre toplu çıkış yarışında Fransız sporcu Oceane Michelon, 37 dakika 18.1 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın biatlon kadınlar 12,5 kilometre toplu çıkış kategorisinde Fransız Oceane Michelon, altın madalyaya ulaştı.

İtalya'daki organizasyonun 15. gününde biatlon kadınlar 12,5 kilometre toplu çıkış yarışı, Anterselva Biatlon Arena'da yapıldı.

Oceane Michelon, 37 dakika 18.1 saniyelik derecesiyle olimpiyat şampiyonu olarak oyunlardaki üçüncü madalyasını kazandı.

Bir diğer Fransız Julia Simon, 6.6 saniye farkla gümüş, Çek Tereza Vobornikova ise 7.4 saniye geride bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
