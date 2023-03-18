Ne yaptın sen öyle Aboubakar! Akılalmaz golüyle herkesi yerinden kaldırdı
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Beşiktaş'ın devre arasında transfer ettiği Vincent Aboubakar, son 3 lig maçında 3 gol kaydetti. Kamerunlu forvet İstanbulspor'a uzaklardan attığı nefis golle izleyenleri büyüledi.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar, düşme hattında yer alan rakibine karşı 60 dakikalık bölümde rahat bir oyun sergiledi.
Beşiktaş, 42. dakikada Cenk Tosun'un kafa golüyle maçta öne geçti. 5 ay sonra sahalara dönen Rachid Ghezzal, asisti yapan isim oldu.
Kara Kartal'da 56. dakikada sahneye çıkan isim bu kez Aboubakar'dı. Yaklaşık 25 metrelik mesafeden kaleye falsolu bir füze gönderen Aboubakar, file bekçisini çaresiz bıraktı. Kaleci yerinden kıpırdayamadı.
Geldiği ilk günlerde performansıyla eleştiri alan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, son 3 haftada 3 şık gol kaydetti. 1 de asist yaptı.