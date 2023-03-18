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Ne yaptın sen öyle Aboubakar! Akılalmaz golüyle herkesi yerinden kaldırdı

Spor Haberleri

Ne yaptın sen öyle Aboubakar! Akılalmaz golüyle herkesi yerinden kaldırdı

Beşiktaş'ın devre arasında transfer ettiği Vincent Aboubakar, son 3 lig maçında 3 gol kaydetti. Kamerunlu forvet İstanbulspor'a uzaklardan attığı nefis golle izleyenleri büyüledi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar, düşme hattında yer alan rakibine karşı 60 dakikalık bölümde rahat bir oyun sergiledi.

O nasıl gol öyle Aboubakar! İzleyenlerin nutku tutulduGörüntü: beIN Sports

Beşiktaş, 42. dakikada Cenk Tosun'un kafa golüyle maçta öne geçti. 5 ay sonra sahalara dönen Rachid Ghezzal, asisti yapan isim oldu.

O nasıl gol öyle Aboubakar! İzleyenlerin nutku tutulduGörüntü: beIN Sports

Kara Kartal'da 56. dakikada sahneye çıkan isim bu kez Aboubakar'dı. Yaklaşık 25 metrelik mesafeden kaleye falsolu bir füze gönderen Aboubakar, file bekçisini çaresiz bıraktı. Kaleci yerinden kıpırdayamadı.

O nasıl gol öyle Aboubakar! İzleyenlerin nutku tutulduGörüntü: beIN Sports

Geldiği ilk günlerde performansıyla eleştiri alan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, son 3 haftada 3 şık gol kaydetti. 1 de asist yaptı.

O nasıl gol öyle Aboubakar! İzleyenlerin nutku tutuldu

O nasıl gol öyle Aboubakar! İzleyenlerin nutku tutuldu

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Vincent Aboubakar Beşiktaş Spor Haberler

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