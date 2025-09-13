O nasıl gol Kenan Yıldız! Inter'î 25 metreden avladı

Haberler

Serie A'nın 3. haftasında oynanan Juventus-Inter karşılaşmasına Kenan Yıldız'ın golü damga vurdu. Milli oyuncu, yaklaşık 25 metreden sert bir vuruşla kaleci Yann Sommer'i avladı.

Serie A'nın 3. haftasında Juventus ile Inter karşı karşıya geldi. Juventus Stadyumu'nda oynanan maça milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın golü damga vurdu.

YAKLAŞIK 25 METREDEN AVLADI

Karşılaşmanın 1-1 devam ettiği sıralarda Juventus'ta Kenan Yıldız sahneye çıktı. Karşılaşmanın 38. dakikasında gelişen Juventus atağında topu alan Kenan Yıldız, yaklaşık 25 metreden çok sert bir vuruş yaptı ve kaleci Yann Sommer'i çaresiz bıraktı. Milli oyuncu, tam köşeye yolladığı topla takımını 2-1 öne geçirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kenan Yıldız'ın attığı bu gol sosyal medyada hem Türk hem de İtalyan taraftarlar tarafından kısa süre içerisinde binlerce kez paylaşılarak gündem oldu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Gül:

Fazla havalara çikartmayin…6-0 yenildik.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
