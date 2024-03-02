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O eski halinden eser yok şimdi! Szymanski'nin performansı taraftarları çileden çıkardı

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Fenerbahçe'nin Hatayspor ile deplasmanda oynadığı maçta, son haftaların formsuz ismi Szymanski'nin performansı taraftarların tepkisini çekti. Yıldız futbolcu, peş peşe kaçırdığı pozisyonlar sonucu eleştiri oklarının hedefi oldu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ile kozlarını paylaştı.

OSAYI PERDEYİ AÇTI

Mücadelenin 25. dakikasında Edin Dzeko'nun pasında topla buluşan Osayi-Samuel rahat bir vuruşla topu ağlara yolladı. Fenerbahçe maçta 1-0 öne geçti.

TADIC KESTİ, CENGİZ AFFETMEDİ

Attığı gol sonrası baskısını giderek arttıran Fenerbahçe, 40. dakikada Tadic'in nefis ortasında arka direkte boş kalan Cengiz uzak köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

SZYMANSKI'NİN PERFORMANSI TEPKİ ÇEKTİ

Mücadeleye damga vuran isim ise son dönemlerin formsuz futbolcusu Szymanski oldu. Szymanski, maç sırasında kaçırdığı pozisyonlar nedeniyle tepki çekti. Yıldız futbolcu, art arda kaçırdığı gol fırsatları ile eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Sebastian Szymanski Fenerbahçe Hatayspor Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Babayaro:

Bence performansı tepki çekmedi, tepki sadece o kaçırdıkları yüzünden. Yoksa performansı bugün genelde iyidi.

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Mustafa Kaya:

ah be symanski galatasaraya gelde şampıyonluk Yaşa .. ismail kartal bitirdi seni yazık busenede şampıyon olamayacaklar üzülüyorum şu klas topculara

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