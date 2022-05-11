Nwakaeme, Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Yıldız futbolcu bizzat açıkladı

Türkiye Kupası yarı finalinde Kayserispor'a 4-2 mağlup olarak elenen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, karşılaşmanın ardından hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarına açıklık getirdi.

"KONUŞTUĞUM TEK TAKIM TRABZONSPOR"

Nijeryalı yıldız yaptığı açıklamada, "Benim hakkımda çıkan transfer haberleri hakkında konuşmak istiyorum. Sessizliğim için Trabzonspor taraftarlarından özür dilemek istiyorum. Konuştuğum tek takım Trabzonspor." ifadelerini kullandı.

"BAŞKANLA ANLAŞMAYA YAKINIZ"

Nwakaeme ayrıca, "Söylediğim gibi Trabzonspor başkanı dışında kimseyle görüşmedim. Trabzonspor'u çok seviyorum. Başkanla anlaşmaya yakınız. Benim Trabzonspor'dan ayrılışım ancak kulüp beni istemezse gerçekleşir." dedi.

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