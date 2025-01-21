Kayseri'de Şehit Nuri Yazanel Anısına Muay Thai Şampiyonası Düzenlendi
Diyarbakır'da şehit olan özel harekat polisi Nuri Yazanel'in adını taşıyan Muay Thai Şampiyonası, Kayseri'deki Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. 240 sporcunun katıldığı etkinlikte, dereceye giren sporcular şubat ayında Ankara'da yapılacak bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Şehit özel harekat polisi Nuri Yazanel'in adını taşıyan Muaythai Şampiyonası, Kayseri'de yapıldı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2015 yılında yola önceden döşenmiş mayının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu şehit olan özel harekat polisi Nuri Yazanel'in adına yapılan şampiyona, Talas ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde düzenlendi.
Şampiyona, 240 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.
Dereceye giren sporcular, şubat ayında Ankara'da yapılacak bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı.