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Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha

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Almanya Bundesliga 18. hafta maçında Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt'a 2-0 yenildi. Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri Hugo Ekitike ve Oscar Hojlund attı. Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, ligde üst üste üçüncü mağlubiyetini alırken, Frankfurt üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Almanya Bundesliga 18. hafta maçında Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Frankfurt Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

KABUS SÜRÜYOR

Frankfurt'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Hugo Ekitike, 90+2. dakikada ise Oscar Hojlund kaydetti. Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Frankfurt ise üst üste 3. galibiyetine ulaştı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla Frankfurt puanını 36'ya çıkarırken, Dortmund 25 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Werder Bremen ile; Frankfurt ise Hoffenheim ile karşılaşacak.

Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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