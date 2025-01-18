Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha

Almanya Bundesliga 18. hafta maçında Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Frankfurt Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

KABUS SÜRÜYOR

Frankfurt'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Hugo Ekitike, 90+2. dakikada ise Oscar Hojlund kaydetti. Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Frankfurt ise üst üste 3. galibiyetine ulaştı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla Frankfurt puanını 36'ya çıkarırken, Dortmund 25 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Werder Bremen ile; Frankfurt ise Hoffenheim ile karşılaşacak.