Nuri Şahin Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı. 2023-24 sezonu başında göreve getirilen genç teknik adamla karşılıklı anlaşma sonucu vedalaşıldığı açıklandı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

RAMS Başakşehir yönetimi, Atan'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışına hız verdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre turuncu-lacivertlilerin, son olarak Borussia Dortmund'da teknik direktörlük yapan Nuri Şahin ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Görüşmelerin olumlu seyretmesi halinde RAMS Başakşehir'in, kısa süre içinde Nuri Şahin'i takımın başına getirmesi bekleniyor.