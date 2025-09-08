Haberler

Nuri Şahin Süper Lig'e geri dönüyor
Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı ve yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Yönetim, son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin ile görüşmelere başladı. Görüşmelerin olumlu seyretmesi durumunda Nuri Şahin'in kısa süre içinde takımın başına getirilmesi bekleniyor.

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı. 2023-24 sezonu başında göreve getirilen genç teknik adamla karşılıklı anlaşma sonucu vedalaşıldığı açıklandı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

RAMS Başakşehir yönetimi, Atan'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışına hız verdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre turuncu-lacivertlilerin, son olarak Borussia Dortmund'da teknik direktörlük yapan Nuri Şahin ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Görüşmelerin olumlu seyretmesi halinde RAMS Başakşehir'in, kısa süre içinde Nuri Şahin'i takımın başına getirmesi bekleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
