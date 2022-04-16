Nuri Şahin, Süper Lig'e diz çöktürüyor! Antalyaspor, Alanyaspor'u da sahadan sildi - Haberler

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Nuri Şahin, Süper Lig'e diz çöktürüyor! Antalyaspor, Alanyaspor'u da sahadan sildi

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Nuri Şahin'in öğrencileri bu sonuçla yenilmezlik serisini 11 maça yükseltirken, peş peşe 6. galibiyetini aldı.

Antalyaspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Antalyaspor 3-1 kazandı.

Nuri Şahin, Süper Lig'e diz çöktürüyor! Antalyaspor, Alanyaspor'u da sahadan sildi

YENİLMEZLİK SERİSİ 11 MAÇA ÇIKTI

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 17. dakikada Haji Wright ile 40 ve 58. dakikada Gökdeniz Bayrakdar kaydetti. Alanyaspor'un tek golü ise 78. dakikada Famara Diedhiou'dan geldi. Bu sonucun ardından Antalyaspor, ligde üst üste 6. galibiyetini aldı. Akdeniz temsilcisi, yenilmezlik serisini ise 11 maça yükseltirken, puanını 50 yaptı.

Nuri Şahin, Süper Lig'e diz çöktürüyor! Antalyaspor, Alanyaspor'u da sahadan sildi

Haberler.com - Spor

Antalyaspor, alanyaspor, Süper Lig, Spor, Haberler

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