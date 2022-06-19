Nuri Şahin parlattı, Acun Ilıcalı alıyor! Süper Lig'e damga vuran golcü, Hull City yolunda
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Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'da geçen sezon sergilediği performansla kendine hayran bırakan Haji Wright, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer olabilir. Yeni sezonda Premier Lig'i hedefleyen İngiliz ekibi, geçen sezonu Antalyaspor'da kiralık geçiren golcü için kulübü SonderjyskE'nin kapısını çalacak.
Süper Lig'de geçen sezon Antalyaspor forması altında 14 gol atıp, 2 asist yapma başarısı gösteren Haji Wright, İngiltere yolcusu.
HULL CITY TRANSFERİ BİTİRMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Sporx'in Hull Daily Mail'den aktardığı habere göre, Hull City, menajer Shota Arveladze'nin raporu üzerine Haji Wright için temaslara başladı. Antalyaspor'da gösterdiği form grafiğiyle ABD Milli Takımı'na kadar yükselen Haji Wright için Hull City'nin umutlu olduğu ve transferi önümüzdeki günlerde bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.
"KISA SÜREDE SATILMASINI BEKLİYORUM"
SonderjyskE Sportif Direktörü Esben Hansen de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Haji için çok sayıda somut teklif aldık. Çok büyük hareketlilik var ve kısa sürede satılmasını bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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