Nuri Şahin parlattı, Acun Ilıcalı alıyor! Süper Lig'e damga vuran golcü, Hull City yolunda

Süper Lig'de geçen sezon Antalyaspor forması altında 14 gol atıp, 2 asist yapma başarısı gösteren Haji Wright, İngiltere yolcusu.

HULL CITY TRANSFERİ BİTİRMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sporx'in Hull Daily Mail'den aktardığı habere göre, Hull City, menajer Shota Arveladze'nin raporu üzerine Haji Wright için temaslara başladı. Antalyaspor'da gösterdiği form grafiğiyle ABD Milli Takımı'na kadar yükselen Haji Wright için Hull City'nin umutlu olduğu ve transferi önümüzdeki günlerde bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.

"KISA SÜREDE SATILMASINI BEKLİYORUM"

SonderjyskE Sportif Direktörü Esben Hansen de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Haji için çok sayıda somut teklif aldık. Çok büyük hareketlilik var ve kısa sürede satılmasını bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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