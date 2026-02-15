Nuri Şahin: "Maçın hakkı beraberlikti"

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Beşiktaş maçının ardından zor bir rakiple iyi mücadele ettikleri bir müsabakayı geride bıraktıklarını ve maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Maça çok iyi başladık ve iyi oynayarak öne geçtik. Bireysel hatadan dolayı beraberlik geldi. İkinci yarıda daha iyi başladık. Bu tarz maçlarda anları doğru oynayacaksınız. Son anlarda yine bireysel hatadan gol yedik. Maçın hakkı beraberlikti. Çok üzgünüm. Bazen acı oluyor ama öğreniyoruz. Önümüzdeki maçı kazanarak yeniden yarışa girmek istiyoruz" diye konuştu.

Geçmiş dönemde Sergen Yalçın'ın kendisi hakkında yaptığı yorumların hatırlatılması üzerine Şahin, "Ben futbolun güzelliği için uğraşıyorum. Hiç alanım olmayan yerler bunlar. Beni yüzde 1 bile motive etmedi. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı takımımı hazırladım. Tamamen işime odaklıyım. Futbolun güzelliğinin peşindeyim. Herkes Türkiye ligini konuşsun, bunun peşindeyim" şeklinde cevap verdi. - İSTANBUL