Nuri Şahin: 10 kişiyle istediğimiz reaksiyonu veremedik

RAMS Başakşehir FK'nın Teknik Direktörü Nuri Şahin, Galatasaray'a karşı 3-0'lık mağlubiyetin ardından düzenlediği basın toplantısında, takımının performansını değerlendirdi ve geleceğe dönük mesajlar verdi.

RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda konuk olduğu Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Nuri Şahin, "İlk yarı istediğimiz gibi geçti. Galatasaray'ı bu atmosferde bu formda kalemizden uzak tutmaya çalıştık. Ön alan baskısını iyi yaptı. İkinci yarıda çok erken yediğimiz çift sarıdan kırmızı kart bizi hem 1 kişi eksik bıraktı arkasından hemen gol yedik. Ondan sonra istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Maçtan önce söylemiştim bu tarz maçlarda kazanmak istiyorsan anları doğru oynamak lazım. Karşınızdaki takım çok güçlü bir takım. 10 kişiyle istediğimiz reaksiyonu veremedik. Bu maçı unutup önümüze bakacağız. Galatasaray'a bugün için tebrikler. Avrupa'da da hem Galatasaray, hem de Samsunspor'a sonsuz başarılar" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump 'İran'ı mağlup' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı

Trump "İran'ı mağlup" ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Abisi Real Madrid maçını neden izledi? Oulai'den transfer iddialarına yanıt

Abisi Real Madrid maçındaydı! Transfer mi oluyor?
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Tedesco kararı

Fenerbahçe'den Tedesco kararı
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için büyük iddia

Fenerbahçe için büyük iddia
Başkan adayı olacak mı? Sadettin Saran'dan çok konuşulacak sözler

Bu karara sevinen de var sevinmeyen de
Abisi Real Madrid maçını neden izledi? Oulai'den transfer iddialarına yanıt

Abisi Real Madrid maçındaydı! Transfer mi oluyor?
BBP lideri Destici, hem seçim tarihini hem de adaylarını açıkladı

Hem seçim tarihini hem de adaylarını açıkladı
Süper Lig'de 22 yıl sonra kadın hakem düdük çaldı

Tam 22 yıl olmuştu... Bu görüntüyü artık sık sık göreceksiniz