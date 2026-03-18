Nuri Şahin: 3 puanı hak eden bir oyun yoktu

Güncelleme:
RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası, oyunu istedikleri gibi oynayamadıklarını ve gereksiz 2 puan kaybettiklerini belirtti.

RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Topun oyunda kalma süresi hem de bizim kendi oyunumuz açısından 3 puanı hak eden bir oyun yoktu. Çok gereksiz ve hak etmediğimiz 2 puan kaybettik" dedi.

RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 27'nci hafta maçında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, "İstemediğimiz bir oyun ve sonuç. Açıkçası çok uyardık. Bu tarz maçlar tatil öncesi ve milli ara öncesi oynadığımız maçların önemini, maça iyi başlamanın önemli olduğunu, mental olarak önemini ve rakibin 5'li oynayarak defansif olarak bizi nasıl karşıladığını da gösterdi ama biz çok yavaş oynadık. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. İlk yarı özellikle. Topun oyunda kalma süresi hem de bizim kendi oyunumuz açısından 3 puanı hak eden bir oyun yoktu. Çok gereksiz ve hak etmediğimiz 2 puan kaybettik. Şimdi milli ara var. Biraz dinlenip sonra yeniden başlayıp Kocaelispor maçına hazırlanacağız" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
