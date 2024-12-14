Nuri Şahin'e büyük şok: Yıldız futbolcunun annesi, babası ve yaşı yalan çıktı

Dortmund'un sezon başında Nice'e kiraladığı ve Alman futbolunun büyük beklentiler içerisinde olduğu Youssoufa Moukoko, hayatıyla ilgili gerçekleri öğrendi. Genç yaş takımlarında gösterdiği performansla uzun yıllardır Avrupa futbolunu meşgul eden ve yakın takibe alınan Moukoko için dikkat çeken bir açıklama geldi.

Almanya'da ProSieben'de konuşan Joseph Moukoko, Youssoufa'nın biyolojik babası olmadığını söyledi ve yaşının da gerçeği yansıtmadığını söyledi.

GERÇEK YAŞI BAMBAŞKA ÇIKTI

Youssoufa Moukoko'ya sahte doğum belgesi aldığını belirten Joseph Moukoko, "Kasım 2004'te de doğmadı. Ona sahte doğum belgesi aldım. 2004 yılında değil aslında 2000 yılında doğdu" şeklinde konuştu.

Almanya'da yayınlanan Bild gazetesi bir süredir Kamerun'da Youssoufa Moukoko'ya dair iz aramış ancak hiçbir şey bulamamıştı. Ancak gazete Kamerun'da bir taksicinin oğlu olan 2000 doğumlu Youssoufa Mohamadou adlı bir kayda ulaşmış ve bu kaydın aslında Moukoko'nun kaydı olabileceğinden şüphelenmişti.