Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonun ilk maçında Borussia Dortmund, Club Brugge'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Borussia Dortmund'un teknik direktörü Nuri Şahin, ilk Şampiyonlar Ligi maçından galibiyetle ayrıldı. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri Jamie Bynoe-Gittens (2) ve Sehrou Guirassy attı.
Uefa Şampiyonlar Ligi yeni sezonun ilk maçında Club Brugge ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Belçika'da Jan Breydel Stadyumu'ndaki maçı Borussia Dortmund 3-0'lık skorla kazandı.
DEVLER LİGİ'NDE İLK MAÇINI RAHAT KAZANDI
Bu sonuçla birlikte teknik direktör Nuri Şahin ilk Şampiyonlar Ligi maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri Jamie Bynoe-Gittens (2) ve Sehrou Guirassy kaydetti.
SIRADAKİ RAKİP CELTIC
Alman devi, bir sonraki Şampiyonlar Ligi haftasında Celtic'i konuk edecek. Club Brugge, Sturm Graz deplasmanına gidecek.