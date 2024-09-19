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Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonun ilk maçında Borussia Dortmund, Club Brugge'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Borussia Dortmund'un teknik direktörü Nuri Şahin, ilk Şampiyonlar Ligi maçından galibiyetle ayrıldı. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri Jamie Bynoe-Gittens (2) ve Sehrou Guirassy attı.

Uefa Şampiyonlar Ligi yeni sezonun ilk maçında Club Brugge ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Belçika'da Jan Breydel Stadyumu'ndaki maçı Borussia Dortmund 3-0'lık skorla kazandı.

DEVLER LİGİ'NDE İLK MAÇINI RAHAT KAZANDI

Bu sonuçla birlikte teknik direktör Nuri Şahin ilk Şampiyonlar Ligi maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri Jamie Bynoe-Gittens (2) ve Sehrou Guirassy kaydetti.

SIRADAKİ RAKİP CELTIC

Alman devi, bir sonraki Şampiyonlar Ligi haftasında Celtic'i konuk edecek. Club Brugge, Sturm Graz deplasmanına gidecek.

Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Haberler.com / Aslan Aslan - Spor

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Yorumlar (1)

mert kılıc:

haberi yapan arkadaş maçı izlememiş galiba . Club brugge şanslı olsaydı skor tam tersi olurdu. bu oyunla 2 ay içinde kovulur.

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