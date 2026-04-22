Haberler

Milli halterci Nuray Güngör, Avrupa Şampiyonası'nda 4'üncü oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 69 kiloda mücadele eden milli sporcu Nuray Güngör, toplamda 4'üncülük elde etti. Koparmada 102 kilo kaldıran Nuray 6'ncı, silkmede 126 kilo ile 4'üncü sırayı aldı.

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, kadınlar 69 kilo yarışması yapıldı.

Koparmada 102 kiloluk kaldırışıyla 6'ncı, silkmede 126 kiloyla 4'üncü sırayı alan Nuray, toplam 228 kiloya ulaşarak şampiyonayı 4'üncü sırada tamamladı.

Tarafsız sporcu statüsündeki Belaruslu Siuzanna Valodzka, toplam 237 kilo kaldırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor

"Felaket" olarak nitelendirdiği tehlike ülke geneline yayıldı

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

