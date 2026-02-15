Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama kadınlar büyük tepe kategorisinde Norveçli sporcu Anna Odine Stroem, 284,8 puanla altın madalya elde etti. Eirin Maria Kvandal gümüş, Nika Prevc ise bronz madalya kazandı.

İtalya'daki organizasyonun 9. gününde kayakla atlama kadınlar büyük tepe atlayışları, Predazzo Kayakla Atlama Stadı'nda yapıldı.

Anna Odine Stroem, olimpiyatlara ilk kez dahil edilen kategoride 284,8 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Normal tepede altın ve karışık takımda gümüş madalya kazanan Stroem, oyunlardaki üçüncü madalyasına ulaştı.

Aynı ülkeden Eirin Maria Kvandal 282,7 puanla gümüş, Sloven Nika Prevc ise 271,5 puanla bronz madalyayı boynuna taktı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
