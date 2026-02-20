2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 13. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 13. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü bir madalyayla tamamlayan Norveç, 16 altın, 8 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 34 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 13. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde: