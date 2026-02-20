Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 13. gününde Norveç, 34 madalya ile madalya sıralamasında liderliğini sürdürüyor. ABD ikinci, İtalya ise üçüncü sıradaki yerini korudu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 13. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 13. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü bir madalyayla tamamlayan Norveç, 16 altın, 8 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 34 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 13. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

SıraÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1Norveç1681034
2ABD912627
3İtalya951226
4Fransa68519
5Hollanda67316
6İsveç66315
7İsviçre64414
8Almanya58821
9Avusturya58518
10Japonya571224
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
