Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Norris Brezilya Grand Prix'yi kazandı, Mercedes takımlar şampiyonluğunu garantiledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Formula 1 Brezilya Grand Prix'sini McLaren pilotu Lando Norris kazandı; Max Verstappen ikinci, Isack Hadjar üçüncü oldu. Mercedes, bitime 3 yarış kala 652 puanla takımlar şampiyonluğunu garantileyerek 2021'den bu yana ilk kez bu unvana ulaştı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışı Brezilya Grand Prix'sini, McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden düzenlenen yarışta, 1 saat 35 dakika 23.504 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşan Norris, bu sezon üçüncü, kariyerinin 14. etap galibiyetini elde etti.

Red Bull pilotlarından Hollandalı Max Verstappen, liderin 14.602 saniye gerisinde ikinci, Isack Hadjar ise 24.485 saniye farkla üçüncü oldu.

Takımlar şampiyonu Mercedes

Mercedes, bitime 3 yarış kala 652 puanla takımlar şampiyonluğunu garantiledi.

2021'den bu yana ilk takımlar şampiyonluğunu elde eden Mercedes, toplamda 9 şampiyonlukla Williams'ı yakaladı.

Mercedes'in 20 yaşındaki İtalyan pilotu Kimi Antonelli, geçen hafta Meksika Grand Prix'sini 3. sırada bitirerek Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu olmuştu.

Sezonun 21. yarışı Las Vegas Grand Prix'si 21 Kasım'da koşulacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 390

2. Max Verstappen (Hollanda): 279

3. George Russell (Büyük Britanya): 262

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 261

5. Charles Leclerc (Monako): 251

Takımlar

1. Mercedes: 652

2. Ferrari: 512

3. Red Bull: 415

4. McLaren: 398

5. Racing Bulls: 112

Kaynak: AA
Yargıtay, sokak hayvanı besleyen kadına verilen mahkumiyeti onadı! Avukat: Emsal olabilir13

Sokak hayvanı besledi, köpek saldırısı yüzünden mahkum oldu!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a Beyaz Saray'da zor soru: Duyar duymaz arkasını dönüp uzaklaştı

Trump'ın zorlu anları! O soruyu duyar duymaz arkasına bakmadan kaçtı
Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül! Zamda 31 bin lira sürprizi!35

Emekliye "yeni formül" sürprizi! Hesaplar sil baştan
Erdoğan ve Aliyev'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı

Erdoğan ile Aliyev'in bu hareketi tüm salonu ayağa kaldırdı
Pasta kursunda doğal gaz fırını alev aldı! 5 kişi yaralandı

Pasta kursunda korku dolu anlar! Bir anda parladı, 5 kişi yaralandı
Eski İngiliz bakandan Türklere yapılan muameleye tepki: Kabul edilemez

Eski bakandan Türklere yapılan muameleye tepki: Kabul edilemez

İspanyol basınından Arda Güler’e övgü: Arda'nın Madrid'i göz kamaştırıyor

Yaptıklarından sonra tüm ülke yine onu konuşuyor
Torununun ölüm haberini alan 87 yaşındaki babaanne de aynı gün hayatını kaybetti! İkisinin de adı Naime

Torununun acı haberini aldı, aynı gün o da hayata veda etti