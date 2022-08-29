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Nokta Atış Yarışması tamamlandı

Spor Haberleri

Nokta Atış Yarışması tamamlandı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde 2022-2023 Sezonu Nokta Atış Yarışması yapıldı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde 2022-2023 Sezonu Nokta Atış Yarışması yapıldı. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren yarışmacılara çeşitli hediyeler taktim edildi.

Evrenli Doğal Parkı Şahin Tepesi'nde başlayana yarışmaya; Uşak ve çevre illerden 200 yarışmacı katıldı. Yarışmalarda dereceye giren yarışmacılara ödülleri Sivaslı Avcılar ve Atıcılar İhtisas Spor Kulübü Başkanı Yaşar Şemsit tarafından verildi. Yarışma sonrasında açıklamalarda bulunan Şemsit, "Kulübümüz tarafından her yıl düzenlenen atış müsabakaları artık geleneksel hale gelmiştir. Ayrıca, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya illeri arasında da bir dostluk ve kardeşlik köprüsü kurulmaktadır. Atış yarışmalarımızı her yıl yapmak istiyoruz. İnşllah önümüzdeki yıllarda da bu gelenek devam edecektir. Destek olanlara ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Avcılar Sivaslı Uşak Spor Haberler

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