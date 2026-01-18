Haberler

Noa Lang teklifi kabul etti! Galatasaray ilk transferini gerçekleştiriyor

Noa Lang teklifi kabul etti! Galatasaray ilk transferini gerçekleştiriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotayı İtalya'ya çevirmişti. Sarı-kırmızılılar, Napoli forması giyen Noa Lang transferini bitirmek üzere. Noa Lang, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etti. Sarı-kırmızılılar, yıldız ismi kiralık olarak kadrosuna katacak.

  • Galatasaray, Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang'ı Napoli'den kiralık olarak transfer etmek üzere anlaşmaya vardı.
  • Noa Lang'ın transferinde Galatasaray, oyuncunun tüm maaşını ödeyecek ve sözleşmede 30 milyon euro'luk opsiyon maddesi bulunacak.
  • Noa Lang, bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkarak 1 gol ve 2 asist yaptı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Galatasaray, ilk transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

NOA LANG ADIM ADIM GALATASARAY'A

İtalya ve Hollanda basınında çıkan haberlere göre; Serie A ekibi Napoli, kadrosunda düşünmediği Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang'a veda ediyor. Galatasaray'ın, 26 yaşındaki oyuncunun transferinde son aşamaya geldiği belirtildi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Galatasaray, Noa Lang'ın kiralık transferi için Napoli'nin ardından oyuncu tarafıyla da anlaşmaya vardı. Haberde, sarı-kırmızılıların Noa Lang'ı tüm maaşını ödeyerek kiralık olarak kadrosuna katacağı belirtildi. Ayrıca sözleşmede 30 milyon euro'luk opsiyon maddesinin de olacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 18 maça çıkan deneyimli oyuncu Noa Lang, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz

Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum! Mesaj net
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönebilir

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönüş yolunda
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi
Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki

HÜDA PAR'dan Esra Erol'a sert tepki: Ne zaman kovulacak?
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönebilir

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönüş yolunda
AVM yangınında can pazarı: Metrelerce yüksekten yere çakıldılar

AVM yangınında can pazarı! Metrelerce yüksekten yere çakıldılar
Aston Villa, Fenerbahçe maçı öncesi kayıp

Fenerbahçe maçı öncesi şoku yaşadılar