Nisrem Uçar Yılmaz, kick boksta Türkiye şampiyonu oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nisrem Uçar Yılmaz, kick boksta Türkiye şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Nisrem Uçar Yılmaz, kick boksta Türkiye şampiyonu oldu

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Salihlili sporcu Nisrem Uçar Yılmaz, Yıldız Bayanlar Kategorisi'nde 65 kiloda Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Salihlili sporcu Nisrem Uçar Yılmaz, Yıldız Bayanlar Kategorisi'nde 65 kiloda Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na 78 ilden 4 bin 850 sporcu, 490 antrenör katılım sağlarken 80 hakem de müsabakalarda görev aldı. Şampiyonaya katılan Salihli Olympia Spor Kulübü sporcusu Nisrem Uçar'ın başarısı damga vurdu. Yıldız Bayanlar Kategorisi'nde 65 kiloda mücadele eden başarılı sporcu Nisrem Uçar Yılmaz, 4 maçı da nakavt ile kazarak Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

Nisrem Uçar Yılmaz, daha önce İstanbul'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda dünya ikincisi, Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda da Yıldızlar Kategorisinde şampiyon olmuştu.

Nisrem Uçar Yılmaz, bundan sonraki hedefinin ise Dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Salihli Olympia Spor Salonu olarak, Kick Boksta adından sıkça söz ettirdiklerini belirten Antrenör Mustafa Toksöz "Sporcumuz Nisrem Uçar Yılmaz, Türkiye şampiyonluklarına devam ediyor. Ordu'da Türkiye Şampiyonluğu, İstanbul'da dünya ikinciliği elde eden Yılmaz, bu kez Kocaeli'de Türkiye Şampiyonu olup, Salihli'nin gururu oldu" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yılmaz Yıldız Kick Boks Kocaeli Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title