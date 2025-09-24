Haberler

Nilüfer Belediyespor, Rize Belediyespor'u Farklı Geçti

Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 43-21 mağlup etti. İlk yarıyı 22-13 önde kapatan Nilüfer, önemli bir galibiyet elde etti.

Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da Nilüfer Belediyespor, 22-13 üstün tamamladı.

Karşılaşmayı Bursa temsilcisi 43-21 kazandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
