Nilüfer Belediyespor, Rize Belediyespor'u Farklı Geçti
Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 43-21 mağlup etti. İlk yarıyı 22-13 önde kapatan Nilüfer, önemli bir galibiyet elde etti.
Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da Nilüfer Belediyespor, 22-13 üstün tamamladı.
Karşılaşmayı Bursa temsilcisi 43-21 kazandı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor