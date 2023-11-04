Nilüfer Belediyespor, PTT'yi 3-2 mağlup etti
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında PTT'yi 3-2 yendi.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun
Nilüfer Belediyespor: Kunzler, Aslı Ertek Aşçıoğlu, Gicquel, Milenko, Deniz Uyanık, Eda Nazlı Kafkas (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Lila Şengün, Beliz Başkır, Yordanova)
Ptt : Merve Çepni, Mirkovic, Merve Tanyel, Hande Naz Sunar, Caric, Caffrey (Özlem Güven, Hümay Fırıncıoğlu, Özlem Tural, Savic, Yasemin Özel, Nehir Kurtalan)
Setler: 25-22, 25-18, 18-25, 24-26, 15-7
Süre: 135 dakika (29, 27, 30, 34, 15)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında PTT'yi 3-2 yendi.
Kaynak: AA / Spor