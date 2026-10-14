Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Giresunspor'u 39-33 mağlup etti

Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Giresunspor'u 39-33 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Nilüfer Belediyespor, Üçevler Spor Tesisleri'nde Giresunspor'u 39-33 mağlup etti. İlk yarıyı 21-18 geride tamamlayan Nilüfer, ikinci yarıda öne geçerek sahadan galip ayrıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Nilüfer Belediyespor, Giresunspor'u 39-33 mağlup etti.
Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını Giresunspor, 21-18 önde bitirdi.
İkinci yarıda öne geçen Nilüfer Belediyespor, karşılaşmayı 39-33 kazandı.
Kaynak: AA