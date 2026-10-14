Haberler

Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Giresunspor'u 39-33 mağlup etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Nilüfer Belediyespor, Üçevler Spor Tesisleri'nde Giresunspor'u 39-33 mağlup etti. İlk yarıyı 21-18 geride tamamlayan Nilüfer, ikinci yarıda öne geçerek sahadan galip ayrıldı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Nilüfer Belediyespor, Giresunspor'u 39-33 mağlup etti.

Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını Giresunspor, 21-18 önde bitirdi.

İkinci yarıda öne geçen Nilüfer Belediyespor, karşılaşmayı 39-33 kazandı.

Kaynak: AA
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Yamal'ın sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı

Ünlü ismin sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var

Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! Yalnızca 4 gün önceydi
40 yaşında hayatını kaybetti! Geride 20 can dostu kaldı

40 yaşında hayatını kaybetti! Geride 20 can dostu kaldı
''Galatasaray Stadyumu'ndaki atmosfer nasıldı?'' sorusuna Livakovic'ten çarpıcı cevap

''G.Saray'ın atmosferi nasıldı?'' sorusuna Livakovic'ten flaş cevap
Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı

Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
İsrail'de gizemli cisim alarmı! Ordu teyakkuza geçti

Gökyüzündeki cisim orduyu teyakkuza geçirdi
Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz

Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte mahsur kaldı
Kaplanın öldürdüğü gencin son paylaşımı şoke etti

Ölümünden önce paylaştığı fotoğraf olay oldu