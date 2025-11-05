Nilüfer Belediyespor, Güneysuspor'u Deplasmanda Yenerek 3 Puan Aldı
Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 10. haftasında Nilüfer Belediyespor, Güneysuspor'u 38-29 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısı 18-18 eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda etkileyici bir performans sergileyen Nilüfer, maçı kazanmayı başardı.
Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, 18-18 eşitlikle bitti.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor