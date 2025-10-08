Haberler

Nilüfer Belediyespor Eker, Türk Hava Yolları'nı 3-0 Mağlup Etti

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup'ta Nilüfer Belediyespor Eker, Türk Hava Yolları'nı 3-0'lık skorla geçti. Maç, 84 dakika sürdü ve gruptaki son mücadeleler yarın devam edecek.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İlknur Çakar, Erkan Yıldırım

Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Ünal Pehlivan, Ünzilenur Hacıoğlu, Cajic, Ndiaye, Yasemin Şahin, Shemanova (Merve İzbilir, Ecenur Aksoy, Öykü Saruhan, Edwards)

Türk Hava Yolları : Çağla Çiçekoğlu, Büşra Kılıçlı, Bergmann, Adelusi, Bahar Akbay, Orthmann (Melis Yılmaz, Merve Nezir, Raztke, Karmen Aksoy, Tuğba Şenoğlu İvegin)

Setler: 25-22?, 25-23, 25-19

Süre: 84 dakika

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup'ta Nilüfer Belediyespor Eker, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

1. Grup mücadeleleri, yarın Aras Spor-Nilüfer Belediyespor Eker maçıyla tamamlanacak ve grubu lider bitiren ekip, çeyrek finale yükselecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
