Nilüfer Belediyespor Eker, Türk Hava Yolları'nı 3-0 Mağlup Etti
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup'ta Nilüfer Belediyespor Eker, Türk Hava Yolları'nı 3-0'lık skorla geçti. Maç, 84 dakika sürdü ve gruptaki son mücadeleler yarın devam edecek.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İlknur Çakar, Erkan Yıldırım
Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Ünal Pehlivan, Ünzilenur Hacıoğlu, Cajic, Ndiaye, Yasemin Şahin, Shemanova (Merve İzbilir, Ecenur Aksoy, Öykü Saruhan, Edwards)
Türk Hava Yolları : Çağla Çiçekoğlu, Büşra Kılıçlı, Bergmann, Adelusi, Bahar Akbay, Orthmann (Melis Yılmaz, Merve Nezir, Raztke, Karmen Aksoy, Tuğba Şenoğlu İvegin)
Setler: 25-22?, 25-23, 25-19
Süre: 84 dakika
1. Grup mücadeleleri, yarın Aras Spor-Nilüfer Belediyespor Eker maçıyla tamamlanacak ve grubu lider bitiren ekip, çeyrek finale yükselecek.