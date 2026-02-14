Voleybol: Sultanlar Ligi

Haberler

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor Eker, Kuzeyboru ile oynadığı zorlu karşılaşmayı 3-2’lik skorla kazanarak ligdeki konumunu güçlendirdi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Serap Kuka, Ahmet Oğuzhan Ünal

Nilüfer Belediyespor Eker: Cajic, Ecenur Aksoy, Buse Pehlivan, Ndiaye, Yasemin Şahin, Shemanova (Merve İzbilir, Burcu Yönder, Edwards, Orvosova, Sude Gümüş, Öykü Saruhan)

Kuzeyboru: Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Strunjak, Ayşe Çürük, Czyrnianska, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Nilsu Şen, Sara Lozo, Enweonwu, Lila Şengün, Ece Hitayca, Ege Melisa Bükmen)

Setler: 25-21, 20-25, 25-16, 21-25, 15-12

Süre: 151 dakika (25, 34, 34, 33, 25)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, sahasında Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti.

