Voleybol: Sultanlar Ligi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor Eker, Kuzeyboru ile oynadığı zorlu karşılaşmayı 3-2’lik skorla kazanarak ligdeki konumunu güçlendirdi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Serap Kuka, Ahmet Oğuzhan Ünal
Nilüfer Belediyespor Eker: Cajic, Ecenur Aksoy, Buse Pehlivan, Ndiaye, Yasemin Şahin, Shemanova (Merve İzbilir, Burcu Yönder, Edwards, Orvosova, Sude Gümüş, Öykü Saruhan)
Kuzeyboru: Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Strunjak, Ayşe Çürük, Czyrnianska, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Nilsu Şen, Sara Lozo, Enweonwu, Lila Şengün, Ece Hitayca, Ege Melisa Bükmen)
Setler: 25-21, 20-25, 25-16, 21-25, 15-12
Süre: 151 dakika (25, 34, 34, 33, 25)
