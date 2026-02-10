Voleybol: Sultanlar Ligi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma 142 dakika sürdü.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Yasin Okumuş, Eyüpcan Kayışoğlu
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Gizem Aşçı, Grajber, Beliz Başkır, Mijatovic, Seher Aksoy, Fatma Şekerci (Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Tikhomirova, Hilal Kocakara)
Nilüfer Belediyespor Eker: Cajic, Ndiaye, Ecenur Aksoy, Buse Pehlivan, Yasemin Şahin, Shemanova (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Burcu Yönder, Öykü Saruhan, Edwards)
Setler: 25-23, 22-25, 23-25, 21-25
Süre: 142 dakika
