Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma 142 dakika sürdü.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Yasin Okumuş, Eyüpcan Kayışoğlu

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Gizem Aşçı, Grajber, Beliz Başkır, Mijatovic, Seher Aksoy, Fatma Şekerci (Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Tikhomirova, Hilal Kocakara)

Nilüfer Belediyespor Eker: Cajic, Ndiaye, Ecenur Aksoy, Buse Pehlivan, Yasemin Şahin, Shemanova (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Burcu Yönder, Öykü Saruhan, Edwards)

Setler: 25-23, 22-25, 23-25, 21-25

Süre: 142 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

