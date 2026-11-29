Nilüfer Belediyespor Eker, 11. haftada Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Setler 21-25, 25-16, 15-25, 25-22 ve 12-15 sonuçlandı; mücadele 141 dakika sürdü.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Sadettin Kıral
Beşiktaş : Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Artyshuk, Shemanova, Emine Arıcı (Simay Kurt, Ndiaye, Burcu Yönder, Abderrahim, Sude Kale, Özge Nur Çetiner)
Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Pehlivan, Gorecka, Ecenur Aksoy, Ghani, Cajic, Begüm Kaçmaz (Merve İzbilir, Damla Beyazıtlı, Nisanur Yılmaz, Ramos)
Setler: 21-25, 25-16, 15-25, 25-22, 12-15
Süre: 141 dakika (30, 29, 28, 32, 22)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 yendi.
Kaynak: AA