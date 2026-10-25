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Nilüfer Belediyespor, EHF Erkekler Avrupa Kupası'ndan 36-29'luk yenilgiyle elendi

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Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanşında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Norveç temsilcisi Runar Sandefjord'a 36-29 yenildi. İlk maçı da 37-28 kaybeden Bursa temsilcisi, organizasyona veda etti.

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Norveç temsilcisi Runar Sandefjord'a 36-29 yenildi.

Vestfold şehrindeki Runarhallen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 17-14 geride kapatan Bursa temsilcisi, karşılaşmayı da 36-29 kaybetti.

Sahasındaki ilk maçı da 37-28 yitiren Nilüfer Belediyespor, organizasyona veda etti.

Kaynak: AA
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