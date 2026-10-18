Nilüfer Belediyespor, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Runar Sandefjord'a 37-28 yenildi

Nilüfer Belediyespor, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Runar Sandefjord'a 37-28 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk ayağında Nilüfer Belediyespor, Üçevler Spor Salonu'nda Norveç'in Runar Sandefjord takımına 37-28 yenildi. İlk yarıyı konuk ekip 22-14 önde tamamlarken Nilüfer Belediyespor ikinci yarıda da geride kaldı.
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk ayağında Nilüfer Belediyespor, Norveç'in Runar Sandefjord takımına 37-28 yenildi.
Üçevler Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 22-14 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Norveç ekibi, salondan 37-28 galip ayrıldı.
Kaynak: AA