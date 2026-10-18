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Nilüfer Belediyespor, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Runar Sandefjord'a 37-28 yenildi

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Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk ayağında Nilüfer Belediyespor, Üçevler Spor Salonu'nda Norveç'in Runar Sandefjord takımına 37-28 yenildi. İlk yarıyı konuk ekip 22-14 önde tamamlarken Nilüfer Belediyespor ikinci yarıda da geride kaldı.

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk ayağında Nilüfer Belediyespor, Norveç'in Runar Sandefjord takımına 37-28 yenildi.

Üçevler Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 22-14 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Norveç ekibi, salondan 37-28 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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