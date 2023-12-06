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Nilüfer Belediyesi, Avusturya takımını mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

6 Aralık 2023 21:11 Son Güncelleme: 21:13 Abone Ol

Nilüfer Belediyesi, 2024 CEV Challenge Kupası son 16 turu 2'nci maçında Avusturya'nın Oberbank Steelvolleys Linz takımını sahasında 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Nilüfer Belediyesi'nin çeyrek finaldeki rakibi ise C.S.M. Lugoj - Tent Obrenovac eşleşmesinin galibi olacak.