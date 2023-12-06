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Nilüfer Belediyesi, Avusturya takımını mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

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Nilüfer Belediyesi, 2024 CEV Challenge Kupası son 16 turu 2'nci maçında Avusturya'nın Oberbank Steelvolleys Linz takımını sahasında 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Nilüfer Belediyesi'nin çeyrek finaldeki rakibi ise C.S.M. Lugoj - Tent Obrenovac eşleşmesinin galibi olacak.

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Lemonia Moula, Kiril Stoyanov

NİLÜFER BELEDİYE: Milenko, Merve Nur Öztürk, Aslı Ertek Aşçıoğlu, Cansu Bir (L), Lila Şengün, Nazlı Eda Kafkas, Eylül Akarçeşme (L), Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık, Yordanova, Beliz Baskır

OBERBANK STEELVOLLEYS LINZ: Botkin, Duvnjak, Stivers, Maass, Zinger, Ubiparip, Nunez, Hohenauer, Deisl, Sanpe (L), Trathnigg

SETLER: 25-17, 25-18, 25-19

SÜRE: 69 dakika (23', 23', 23')

Nilüfer Belediyesi, 2024 CEV Challenge Kupası son 16 turu 2'nci maçında Avusturya'nın Oberbank Steelvolleys Linz takımını sahasında 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Nilüfer Belediyesi'nin çeyrek finaldeki rakibi ise C.S.M. Lugoj - Tent Obrenovac eşleşmesinin galibi olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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