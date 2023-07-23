Niksar'da Geleneksel Ahi Pehlivan Büyük Karakucak Güreşleri Başladı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde Niksar Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Ahi Pehlivan Büyük Karakucak Güreşleri başladı. Güreşlere birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile güreşseverler katıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde Niksar Belediyesi tarafından bu yıl 5.si düzenlenen Geleneksel Ahi Pehlivan Büyük Karakucak Güreşleri Çamiçi Yaylası Er Meydanı'nda başladı.
Güreşler öncesi bir konuşma yapan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Er meydanında ter döken yiğitlerimize başarılar diliyorum. Centilmence mücadeleler olsun, tüm halkımızda güreşe doysun" dedi.
Geleneksel 5. Ahi Pehlivan Büyük Karakucak Güreşlerine Ak Parti Tokat Milletvekili Dt. Cüneyt Aldemir, Ak Parti İl Başkanı Ali Özer, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanvekili Şahin Hopur, Güreşlerin Hanımağası Hasime Yıldırım, Ak Parti İlçe Başkanı Semih Tepebaşı, MHP İlçe Başkanı Azmi Yıldırım, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda güreşsever katıldı. - TOKAT