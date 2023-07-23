Niksar'da Geleneksel Ahi Pehlivan Büyük Karakucak Güreşleri Başladı

Tokat'ın Niksar ilçesinde Niksar Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Ahi Pehlivan Büyük Karakucak Güreşleri başladı. Güreşlere birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile güreşseverler katıldı.