Damat nikahta Ronaldo'yu taklit etti! &quot;Evet&quot; demek yerine söylediğiyle salonu yıktı geçti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Damat nikahta Ronaldo'yu taklit etti! "Evet" demek yerine söylediğiyle salonu yıktı geçti

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
 - Güncelleme:

İstanbul'da bir çiftin nikah töreninde ilginç anlar yaşandı. Törende "Evet" demek yerine Cristiano Ronaldo'nun gol sevincinde olduğu gibi "Siu" diye bağıran damat, salondakileri hayretler içerisinde bıraktı. Nikahı kıyan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da yapılan hareket karşısında önce şaşırdı ardından kahkahalara boğuldu.

Dünyaca ünlü Cristiano Ronaldo'nun gol sevincinde kullandığı "Siu" ifadesi, bir çiftin nikah töreninde söylenildi. O anlara sosyal medyada beğeni yağdı.

Nikah töreninde Cristiano Ronaldo gibi bağırdı! Belediye Başkanı ve konuklar dondu kaldı

ŞAŞKINLIK YERİNİ KAHKAHALARA BIRAKTI

"Sizoferen" adlı TikTok kullanıcısının "Sizce ben iki hayalimi de aynı anda gerçekleştirmiş miyimdir" yazılı paylaşımı büyük ses getirdi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un kıydığı nikahta, erkek "Evet" yerine Cristiano Ronaldo gibi "Siu" diyere bağırdı. Konuklar yaşananlar karşısında hayrete düşerken, Arısoy da kısa bir şaşkınlığın ardından kahkahalara boğuldu.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Zeytinburnu, Nikah, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title